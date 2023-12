Am 30. und 31. August 2024 findet in Hilgertshausen-Tandern, Ortsteil Thalhof, das "HOT ROCK FESTIVAL" statt.



Das Hot Rock Festival ist eine Initiative, gegründet vom Verein "Born for Rock Music Hilgertshausen e.V.", die Künstler aller Art fördern. Zudem steht das Festival unter dem Motto "LAUTSTARK GEGEN KREBS".



Der Gewinn-Erlös geht an die Kinderkrebshilfe München. Zudem ist die DKMS mit dabei, dort können sich die Besucher informieren und registrieren lassen.



Infos über Tickets und das komplette Line-up gibt es ab sofort über die Webseite https://www.bornforrockmusic.de/ oder über den QR Code auf dem Flyer.



Mit dabei sind unter anderem die die aus Nürnberg stammende Metal/Hardcore-Band RESIST THE OCEAN, STEPFATHER FRED, eine Rockband aus dem Allgäu, die Münchner Melodic/Death Metal Band FLAME OR REDEMPTION, sowie die Post Hardcore Band OUR SILENT VOICE und viele mehr, wie ihr auf dem Flyer sehen könnt.

