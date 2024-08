MOTHICA: Neue Single 'Afterlife' veröffentlicht

Die amerikanische Sängerin MOTHICA, deren Name im wirklichen Leben McKenzie Ashton Ellis ist, hat einen neuen Song inklusive Video veröffentlicht. 'Afterlife' heißt der Track.

Es ist bereits die siebte Single aus ihrem neuen Album "Kissing Death", welches über ihr eigenes Label Heavy Heart Records in Zusammenarbeit mit Rise erscheinen wird.



"Kissing Death" ist ein visuelles Werk, welches in 12 Tracks und den dazugehörigen Musikvideos, die ineinander verwoben sind, eine Geschichte erzählt.



Dazu die Sängerin: "Ich beschloss, den Tod zur Hauptfigur in einer düsteren Liebeskomödie zu machen. In den Bildern bin ich in der Praxis eines Therapeuten zu sehen, der diese komplizierte Beziehung erklärt, als würde er einen verschmähten Liebhaber beschreiben. Die Musikvideos werden wie 'Rückblenden' dessen sein, was ich meinem Therapeuten erzähle. Bei der ersten Single "DOOMED" gehen wir zurück in die Zeit einer ängstlichen Teenager-Version von mir. Dies ist meine erste Begegnung mit dem Sensenmann und ich kritzle Bilder von ihm in mein Tagebuch, umgeben von Herzen. In der Zukunft trete ich in einer Spelunke auf, gehe in Clubs und bin in Selbstzerstörung verstrickt. Er verfolgt mich und macht mir schließlich sogar einen Heiratsantrag, woraufhin ich ihn vor dem Altar stehen lasse und weglaufe. Der Film endet mit mir und dem Tod in einer Paartherapie. Ich wollte, dass sich die Musik filmisch anfühlt, wie der Soundtrack eines Films."



Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Im September ist die Musikerin auf Europa- und UK-Tour. Tickets dafür gibt es bereits im Vorverkauf.



Für Deutschland stehen folgende Termine fest:

19.09. Hamburg, Reeperbahn Festival

20.09. Berlin, Hole44

21.09. Köln, Luxor