MOON SHOT: neues Video und Tourankündigung

Nach ihrem zweiten Studioalbums "The Power", das im April 2024 veröffentlicht wurde, meldet sich MOON SHOT jetzt mit neuer Musik zurück.



'Broken Bones' ist die erste Single aus ihrer gleichnamigen EP, die am 4. April 2025 veröffentlicht wird.



Gitarrist und Songwriter Jussi Ylikoski beschreibt den Song als "einen Rock-'n'-Roll-Expresszug voller Groove, Melodie und Emotion", während Sänger Ville Malja hinzufügt: "Es ist eine rohe Hommage an die unperfekte Schönheit des Lebens."



Im April und Mai 2025 bestreitet MOON SHOT die erste Headliner Tour:



24.04.25 – Berlin, Badehaus

25.04.25 – Leipzig, Hellraiser

26.04.25 – Hamburg, Logo

30.04.25 – Bochum, Rockpalast

01.05.25 – Würzburg, Posthalle

02.05.25 – München, Backstage Club

03.05.25 – Wien, b72

07.05.25 – Köln, Helios 37

08.05.25 – Frankfurt, Nachtleben

09.05.25 – Weinheim, Café Central

10.05.25 – Lindau, Club Vaudeville



https://www.youtube.com/watch?v=7aXGHw-isIk

