MOLASSESS gibt Bandauflösung bekannt

Die niederländische Psychedelic Rock Band MOLASSESS teilt über Social Media nach nur sechs Jahren Bandaktivität überraschend ihre Auflösung mit.

Auf der facebook-Seite heißt es hierzu:

Liebe Freunde, Unterstützer und Mitreisende,

Mit Herzen voller Dankbarkeit teilen wir mit, dass die Reise von Molassess zu Ende gegangen ist. Dieses Kapitel, obwohl kurz, war ein tiefgreifendes, durchwoben von Momenten der Kreativität, Belastbarkeit und Verbundenheit, die wir für immer in Ehren halten werden. Das Schicksal hat uns nur zwei flüchtige Momente auf der Bühne gegönnt, und wir hatten nie die Gelegenheit, uns so zu entwickeln, wie es eine Band tut - durch die Alchemie der Live-Performance und den Schmelztiegel der Straße. Dennoch hat die unerschütterliche Unterstützung, der Glaube und die Liebe, die ihr uns entgegengebracht habt, dem, was wir geschaffen haben, Leben eingehaucht, auch wenn es unvollendet blieb. Dafür sind wir auf ewig dankbar. Doch ein Ende ist keine Klage, es ist eine Transformation. Es macht den Weg frei für etwas Neues, für neue Träume, die Wurzeln schlagen. Dies ist kein in Trauer gehüllter Abschied, sondern ein hoffnungsvolles Innehalten - eine Erinnerung daran, dass das Echo dessen, was war, immer in den vor uns liegenden Wegen nachhallen wird. Wir werden uns wiedersehen, in der einen oder anderen Form - vielleicht auf der Bühne, vielleicht im Publikum, vielleicht irgendwo, wo man uns nicht sieht, aber tief empfindet. Bis dahin tragen wir Ihre Unterstützung mit uns, und wir senden Ihnen im Gegenzug unsere. Mit Liebe, Dankbarkeit und endlosen Möglichkeiten,

**Molassess**

Für alle, die noch Bedarf haben: alle verbleibenden Artikel werden im kommenden Verkauf auf www.thedevilsblood.com (nicht über unseren eigenen Webstore!) ab dem 4. März verkauft! @ravenvandorst