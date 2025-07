MOB RULES und die Dämmerung der zweiten Sonne

Das neue Album "Rise Of The Ruler" der norddeutschen Power-Metaller MOB RULES erscheint am 22. August 2025 über ROAR. Mit 'Dawn Of Second Sun' liefert die Band einen weiteren Vorab-Track.



Über die neueste Single-Auskopplung verrät uns Sänger Klaus Dirks:

" 'Dawn Of Second Sun' markiert auch gleichzeitig den epischen Abschluss unserer vierteiligen, cineastischen Videoreihe. In diesem finalen Kapitel kehren die Verbannten zum ominösen "Temple Of Two Suns" zurück. Musikalisch schimmern hier ein paar Iron Maiden-Einflüsse durch, was Epik und Aufbau angeht."



Dawn Of Second Sun







https://www.youtube.com/watch?v=cKgixSIW2iI

