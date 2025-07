BURNING WITCHES und die Hohepriesterin der Nacht

Am 22. August 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Inquisition" von BURNING WITCHES. Mit einem Video zu 'High Priestess Of The Night' teilt die Band einen zweiten Track samt Musik-Video.



BURNING WITCHES kommentiert:

"Wir haben diesen gut gelaunten, aber immer noch Heavy-lastigen, eingängigen Mid-Tempo-Song als zweite Single ausgewählt. Das wird ein Ohrwurm und ein Hüftschüttler bei Live-Shows sein. Dieser Song ist ein Muss für jeden... er ist einfach, aber er ist auch der Weg eines jeden Metalheads. Wenn du ein Metalhead bist, wirst du 'High Priestess Of The Night' mögen!"



High Priestess Of The Night







https://www.youtube.com/watch?v=RwomV4za97A

Quelle: Mona Miluski, All Noir/Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: burning witches inquisition high priestess of the night