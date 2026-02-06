METAL CHURCH kündigt neues Album an

Die Thrash-Metal-Legende METAL CHURCH, ist zurück mit ihrem 13. Studioalbum "Dead To Rights", das am 10. April 2026 über Reaper Entertainment in Europa veröffentlicht wird. Das Album wurde von Kurdt Vanderhoof produziert und von Zeuss bei Planet Z gemixt und gemastert.



Das Album ist die erste Veröffentlichung der neuen Bandbesetzung, bestehend aus Gründungs-Gitarrist Kurdt Vanderhoof, dem langjährigen Gitarristen Rick Van Zandt, Bass-Ikone David Ellefson, Powerhouse-Schlagzeuger Ken Mary und dem dynamischen neuen Sänger Brian Allen.



Kurdt Vanderhoof erklärt:

"Dieses neue Album ist aus einem Grund sehr besonders für mich: Die Band war vorbei, und ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass sie wiederbelebt wird. Aber irgendwie hat sie sich selbst zurück ins Leben gebracht  wieder einmal! Ich bin unglaublich stolz auf diese neuen Songs; sie packen richtig zu. Brian Allen bringt den klassischen Metal-Church-Sound in die Vocals ein, und eine Rhythmussektion mit Musikern von Kaliber wie Dave Ellefson und Ken Mary zu haben, macht das Ganze zu einer wahren Macht. Wer klassischen METAL CHURCH liebt, wird dieses Album lieben."



"Dead To Rights" Trackliste:



01. Brainwash Game

02. F.A.F.O.

03. Dead To Rights

04. Deep Cover Shakedown

05. Feet To The Fire

06. The Show

07. Heaven Knows (Slip Away)

08. No Memory

09. Wasted Time

10. My Wrath



F.A.F.O.







https://www.youtube.com/watch?v=X23RO0LjUk8



METAL CHURCH plant dieses Jahr eine ausgedehnte Tour im Rahmen der "Dead To Rights-Tour 2026". Einige Termine wurden bereits bekanntgegeben, weitere folgen. Alle Informationen zu den Tourplänen und Ticketlinks findet ihr hier.



So, 17.05.26  Mexico - San Luis Potosí  San Luis Metal Fest



Do, 30.07.26  (DK) - Kopenhagen  Pumpehuset (mit ARMORED SAINT)

Fr, 31.07.26  (SE) - Östergötland  Skogsröjet Festival

Sa, 01.08.26  (SE) - Göteborg  Pustervik (mit TESTAMENT & ARMORED SAINT)

So, 02.08.26  (SE) - Lund  Mejeriet (mit TESTAMENT & ARMORED SAINT)

Di, 04.08.26  (DE) - Kiel  Die Pumpe (mit TESTAMENT & ARMORED SAINT)

Mi, 05.08.26  (CZ) - Josefov  Brutal Assault Festival

Fr, 08.08.26  (DE) - Köln  Essigfabrik (mit TESTAMENT & DEATH ANGEL)

Sa, 08.08.26  (BE) - Kortrijk  Alcatraz Festival

So, 09.08.26  (DE) - Geiselwind  Keep It True Festival

Di, 11.08.26  (DE) - Karlsruhe  Substage (mit TESTAMENT & DEATH ANGEL)

Mi, 12.08.26  (DE) - Obertraubling  Eventhall Airport (mit Testament & DEATH ANGEL)

Do, 13.08.26  (PL) - Krakau  Klub Studio (mit TESTAMENT & ARMORED SAINT)

Fr, 14.08.26  (DE) - Leipzig  Parkbühne (mit BLACK LABRL SOCIETY)



Fr, 18.09.26  USA - Westland, MI  The Token Lounge

Sa, 19.09.26  USA - Madison, WI  Blades of Steel Metal Festival



Quelle: Reaper Entertainment Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: metal church dead to rights fafo dead to rights tour 2026 testament armored sainr death angel