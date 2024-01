MERCENARY und HATESPHERE: Soundtrack Of Hate

Die beiden Geheimtipps machen gemeinsame Sache und ziehen im Rahmen der "Soundtrack Of Hate European Tour" durch die Nation. Die Spielzeit und der Headlinerstatus wird brüderlich aufgeteilt und Freunde von härteren Klängen sollten sich diese Veranstaltungen nicht entgehen lassen.

02.02.2024 – Hamburg (DE) – Bambi Galore

04.02.2024 – Freiburg (DE) – Crash

05.02.2024 – München (DE) – Backstage

07.02.2024 – Wien (AT) – Escape

08.02.2024 – Frauenveld (CH) – Eisenwerk

09.02.2024 – St.Germain en Laye (FR) – La Chef

10.02.2024 – Osnabrück (DE) – Bastard Club

11.02.2024 – Diest (BE) – Hell

12.02.2024 – Kassel (DE) – Goldgrube

13.02.2024 – Patronaat (NL) – Haarlem

14.02.2024 – Hengelo (NL) – Metropool

15.02.2024 – Essen (DE) – Turock

16.02.2024 – Heerlen (NL) – Nieuwe Nor

17.02.2024 – Metz (FR) – Haunting The Chapel

Schwerpunkt der Konzerte werden die jeweils aktuellen Alben "Hatred Reborn" und "Soundtrack For the End Times" sein. Somit dürfen sich alle Zuschauer auf ein erstklassiges Entertainment freuen.

Da etwas Zeit zwischen den Veröffentlichungen und der Tour vergangen sind - zwei kleine Auffrischer, für eure grauen Zellen. Lohnt sich, oder?

Quelle: Facebook Redakteur: Stefan Rosenthal Tags: hatesphere mercenary soundtrackofhatetour hatredreborn soundtrackfortheendtimes thrashmetal melodicdeathmetal deathmetal