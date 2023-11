MEGA COLOSSUS mit neuem Album

Im Januar erscheint das vierte Album der Amis von MEGA COLOSSUS. Die supersympathischen Jungs aus North Carolina (beim Gig in Olching bei München hatten wir feine Gespräche) sind jetzt beim italienischen Qualitätslabel Cruz Del Sur untergekommen. Drei Jahre nach "Riptime" steht jetzt "Showdown" in den Startlöchern, und wir sind alle gespannt, ob die Qualität gehalten werden kann. Das Album ist ab 26.01.2024 als CD, LP und Download über Cruz Del Sur erhältlich.

Das Artwork könnt ihr hier schon bewundern, auch eine Tracklist haben wir:

01. Fortune And Glory

02. Outrun Infinity

03. Grab The Sun

04. Showdown

05. Wicked Road

06. Take To The Skies

Den ersten Track könnt ihr auch hier schon anhören:

