MÄDHOUSE und die Monster im Kopf

Vom Album "Plead The Fifth", das am 11. Juli 2025 via ROAR erschienen ist, gibt es nun ein Video zu 'It's A Monster In My Head'.



Über den Song sagt Bandgründer und Gitarrist Mikky Stixx:

"Nichts trübt dein Gehirn so sehr wie der ungefilterte Konsum von unsinnigen Informationen. Auf der Reise, zunehmend von den Medien beeinflusst zu werden, verlieren wir die Kontrolle über uns selbst. Du kannst ebenso gut eine Nase voll Mykotoxin nehmen: On the prowl for satisfaction oh no, it's a crying shame. On the run from counteraction Insane is my middle name!"



It's A Monster In My Head







https://www.youtube.com/watch?v=moBqzypbZns

Quelle: Mona Miluski, RPM-ROAR Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: mädhouse plead the fifth its a monster in my head