MASSIVE SCAR ERA walks like an Egyptian

Das in Kanada ansässige Metalprojekt MASSIVE SCAR ERA um die ägyptische Musikerin Cherine Amr kombiniert westliche mit ägyptischer Musik, so auch auf der für den 3. November angekündigten EP "Metal Goes Egyptian". Das Video zu 'Back To The Sun' ist ganz frisch online.





