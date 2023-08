DISPLAY OF DECAY mit Hörprobe vom nächsten Album

Heute wurde ein Textclip zu 'The Butcher' der kanadischen Death-Metal-Formation DISPLAY OF DECAY veröffentlicht. Das Lied ist die digitale Vorabsingle des neuen Albums "Vitriol", das am 20. Oktober erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: display of decay vitriol the butcher