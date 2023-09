MASSIVE SCAR ERA: Neues Video

Das Metalprojekt MASSIVE SCAR ERA aus Kanada hat heute das Video der neuen, digitalen Single 'Between Waves' online gestellt. Das Stück ist von der EP "Metal Goes Egyptian", das am 3. November auf den Markt kommen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: massive scar era metal goes egyptian between waves