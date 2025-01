MAJESTICA und eine Geschichte zur Nacht

Am 7. Februar 2025 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Power Train" von MAJESTICA! Heute präsentiert uns die Band als nächste Auskopplung 'A Story In The Night' samt dazugehörigem Video.



Frontmann Tommy Johansson kommentiert:

"Schnell, extrem, melodisch und rasant - 4 Worte, die die neue Single 'A Story In The Night' wirklich perfekt beschreiben... Der schnellste Song auf dem neuen Album, gefüllt mit Gitarrensoli, herrlichen Melodien und epischem Power Metal-Gesang, der eine tragische Geschichte erzählt... in der Nacht."



https://www.youtube.com/watch?v=dP08ex8nbKE

