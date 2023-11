MAGNUM mit neuer Single

Bevor mit "Here Comes The Rain" das neue MAGNUM-Album am 12. Januar über SPV/Steamhammer erscheint, veröffentlichen die Rocker mit 'Blue Tango' einen neuen Appetizer.

Die Trackliste:

01. Run Into The Shadows

02. Here Comes The Rain

03. Some Kind Of Treachery

04. After The Silence

05. Blue Tango

06. The Day He Lied

07. The Seventh Darkness

08. Broken City

09. I Wanna Live

10. Borderline