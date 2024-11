MAD PARISH: Neues Album im Januar

Die kanadische Heavy-Metal-Band MAD PARISH will am 31. Januar 2025 ihr Konzeptalbum "The Dust Of Forever" veröffentlichen. Ein Teaser mit ein paar Höreindrücken ist online.







https://www.youtube.com/watch?v=OvwWRctCSSc

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: mad parish the dust of forever