MACHINE HEAD: Neuer Song featuring IN FLAMES, LACUNA COIL und UNEARTH

MACHINE HEAD hat mit 'These Scars Won't Define Us' eine erste Single aus einem noch nicht genauer erläuterten neuen Longplayer veröffentlicht. Bekannt ist lediglich, dass die Platte im April 2025 vor der Festivalsaison erscheinen soll. Für den Albumvorboten haben sich die Groove-Thrasher mit IN FLAMES, LACUNA COIL und UNEARTH namhafte Verstärkung ins Boot geholt. Dies überrascht allerdings nicht, da die vier Bands gemeinsam im Frühjahr 2025 auf US-Tour gehen werden.

Quelle: Instagram Redakteur: Dominik Feldmann