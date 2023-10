LUTHARO: neues Video am Start

Die aufstrebenden kanadischen Heavy Metaller von LUTHARO sorgen weiterhin für Furore - heute in Form eines Musikvideos zu ihrem brandneuen Song 'Born To Ride'. Darin präsentiert die umtriebige Band sich ihren Fans im Rahmen eines herrlich-komischen Gokart-Rennens zwischen den einzelnen Mitgliedern.



Born To Ride







https://www.youtube.com/watch?v=Wl5SfC-oTMI



