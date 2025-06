LORNA SHORE kündigt neuen Song an

Nach der Ankündigung des neuen Albums "I Feel The Everblack Festering Within Me" und dem ersten Appetizer 'Oblivion', hat die Truppe um Frontmann Will Ramos nun einen weiteren Song aus dem Langspieler angekündigt. 'Unbreakable' wird am 25.06.2025 auf den Streamingdiensten (z.B. Spotify) verfügbar sein.

Quelle: LORNA SHORE Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: lorna shore unbreakable i feel the everblack festering within me