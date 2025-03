LORD VIGO: Erster Video-Clip und neues Album

Die deutschen Epic Doom-Metaller LORD VIGO haben ihr sechstes Album "Walk The Shadows" angekündigt, das am 30. Mai 2025 über High Roller Records auf allen Formaten erscheinen wird.

Nach den hochgelobten Alben "Danse De Noir" (2020) und "We Shall Overcome" (2022), die Teil eins und zwei einer Trilogie bildeten, ist das neue Album nicht an dieses Konzept gebunden. Schlagzeuger, Sänger und Keyboarder Vinz Clortho erklärt: "'Walk The Shadows' steht für sich allein und ist nicht Teil der Trilogie. Diesmal gibt es kein kohärentes Konzept, keine bestimmte Handlung. Es sind alles einzelne Songs. Es war eine ziemliche Abwechslung für uns nach zwei sehr ausgefeilten Konzeptalben, und es hat Spaß gemacht."

Songs wie 'Through A Glass Darkly', 'Servant Of The Dark' oder 'The Triumph Of The Killing Heart' rufen eine Art Gothic-Horror-Gefühl hervor. Wenn man sich in "Walk The Shadows" vertieft, findet man eine ziemlich eklektische Mischung aus Epic Metal, Gothic Rock und Post-Punk, mit Spuren von SISTERS OF MERCY, FIELDS OF THE NEPHILIM und sogar THE CURE.

"Walk The Shadows" wurde im Atomic Age Studio aufgenommen, produziert und gemischt von Vinz Clortho & Lord Vigo und gemastert von Patrick W. Engel im Temple of Disharmony. Das Artwork des Frontcovers stammt von Markus Vesper, das des Backcovers von Mirkow Gastow.

Ein Videoclip zum Titeltrack des Albums ist hier verfügbar:

"Walk The Shadows" Trackliste:



1. A Morbid Realm

2. Walk The Shadows

3. Through A Glass Darkly

4. We Shall Not

5. Killing Hearts And Endless Nights

6. Servant Of The Dark

7. The Triumph Of The Killing Heart

8. El Hakim

