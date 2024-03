LORD BISHOP ROCKS bringt neues Album und tourt

Der große, dunkelhäutige Rocker - ja, der Name ist Programm! - wird am 22.3.2024 sein neues Album "Tear Down The Empire" über Tonzonen-Records veröffentlichen, sowohl als CD als auch Vinyl. Hören und sehen wir doch in das Video zu 'Oops Damn' rein:

Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann das Album hier bestellen.

In Kürze wird LORD BISHOP ROCKS auch wieder live zu sehen sein. Hier sind die Tourdaten:

21.03. Köln - Sonic Ballroom



23.03. Schwäbisch Hall - Club Alpha 60 e.V.



28.03. Bad Segeberg – Cafe Coma



30.03. Lichtenau – Weißes Roß



13.04. Lichtenfels – Tecnet Club



04.05. Haiming – Live Bühne Eisching



31.05. Ellerdorf- Wilwarin Festival



12.06. Hamburg - Cowboy und Indianer Bistro



28.06. Fulda – Stadtfest Fulda



10.08. Neuenstadt am Kocher- Rock im Städtle FESTIVAL



12.09. Sinntal - SinnerRock Music Festival



21.09. Mittelstrimmig - Rock4Ort



02.10. Hamburg - Marias Ballroom



04.10. Hildburghausen – tba



05.10. Straubing- The Raven



11.10. Essen - Freak Show Essen



19.10. Mühlhausen/Thüringen - Kufa



26.10. Leipzig- Tonelli`s



31.10. Bad Friedrichshall - Lemmy`s Bar



16.11. Großefehn – Schlappohr