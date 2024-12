LAST LEAF DOWN meldet sich mit neuem Song 'Silence' zurück

Um die schweizerische Shoegaze-Band LAST LEAF DOWN war es einige Jahre recht still. Doch nun meldet sich die Band mit einer neuen Single namens 'Silence' inklusive Video zurück. Der Song ist als Stream verfügbar.



Bandchef Benjamin Schenk sagt zum neuen Song: "I worked on this song for a very long time and went through a rollercoaster of emotions with it. It is very special to me because it triggers something unique in me, as if it takes me in its arms and looks back with me, in security and with a little distance."



Die Band hat für das kommende Jahr ein neues Album angekündigt, welches wieder via Lifeforce Records erscheinen wird.

Quelle: Lifeforce Records Redakteur: Swen Reuter Tags: last leaf down silence neue single neues album lifeforce records