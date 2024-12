COLD HEARTED Festival 2025: Line-Up komplett

Die Macher des Cold Hearted Festivals waren recht fleißig und melden jetzt bereits, dass das Programm für 2025 komplett ist.



Das Festival findet in Bochum und Leipzig statt.



Dies sind die Daten:

14.11.25 Bochum / Matrix

15.11.25 Dresden / Alter Schlachthof



Folgende Bands sind bestätigt:

LEBANON HANOVER (UK/D)

TRAITRS (CDN)

SELOFAN (GR)

DARK (D)

AUTOMELODI (CDN)

DANCING PLAGUE (USA)

THEN COMES SILENCE (S)

ECHOBERYL (F)

DUCTAPE (TR)

A PROJECTION (S)

LOVATARAXX (F)



Die Tickets gibt es bei allen bekannten VVK-Stellen. Im Chemnitzer Shop "City Ticket" sind zudem Hardtickets erhältlich.

Quelle: www.facebook.com/ColdHeartedFestival Redakteur: Swen Reuter Tags: cold hearted festival 2025 festival 2025 matrix bochum alter schlachthof dresden lebanon hanover traitrs selofan dark automelodi dancing plague then comes silence echoberyl ductape a projection lovataraxx