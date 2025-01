Die amerikanischen Heavy Metaller LADY BEAST stehen mit Album fünf "The Inner Alchemist" in den Startlöchern, welches am 28. März via Dying Victims Productions veröffentlicht wird. Hört hier gerne vorab rein in den Titelsong.

The Inner Alchemist

https://www.youtube.com/watch?v=id-4u7G0a3A