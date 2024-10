LACUNA COIL meldet sich mit 'Oxygen' zurück

Mit "Sleepless Empire" kündigt die italienische Gothic-Metal-Band LACUNA COIL die Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums zum 14.02.2025 an. Über Youtube gibt es nun auch die erste Single 'Oxygen' zu hören.

Die Band dazu: ""Sleepless Empire" fängt durch unsere Augen das Chaos einer Generation ein, die in einer digitalen Welt gefangen ist, die niemals stillsteht, in der soziale Medien unsere Identität verbrauchen und uns jeden Tag einen Schritt näher daran bringen, seelenlose Zombies zu werden. Wir befinden uns dazwischen, nachdem wir eine vollständig analoge und eine moderne Welt erlebt haben, sehen uns mit der Entwicklung konfrontiert und suchen nach dem wahren Sinn von all dem. In jedem Song ist die Reise von einer unterschwelligen Rebellion durchzogen, einem verzweifelten Schrei, sich selbst in einer Ära zurückzugewinnen, die ihr Gefühl für Zeit und Realität verloren zu haben scheint."

Tracklist:



1. The Siege

2. Oxygen

3. Scarecrow

4. Gravity

5. I Wish You Were Dead

6. Hosting The Shadow (feat. Randy Blythe)

7. In Nomine Patris

8. Sleepless Empire

9. Sleep Paralysis

10. In The Mean Time (feat. Ash Costello)

11. Never Dawn