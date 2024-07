Krautrockfestival mit JANE, FARGO und GURU GURU

Am 13. Juli findet auf Burg Wilhelmstein in Würselen ein Treffen drei bedeutender deutscher Rockbands statt, das in der Lokalpresse teilweise als Classicrock- oder Krautrockfestival bezeichnet wird.

Neben JANE um Klaus Walz und FARGO um Peter Ladwig und Fargopedda Knorn ist kurzfristig auch GURU GURU um Mani Neumeier eingesprungen, nachdem die ursprünglich vorgesehene Gruppe EPITAPH krankheitsbedingt absagen musste.

Nähere Infos findet ihr hier:

https://www.burg-wilhelmstein.com/

Quelle: Burg Wilhelmstein, Würselen Redakteur: Stefan Kayser Tags: burg wilhelmstein würselen jane fargo guru guru krautrockfestival classicrock-festival epitaph