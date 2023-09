KNOCK OUT FESTIVAL - Erstmals als Zwillings-Festival

Auch in diesem Jahr findet das beliebte KNOCK OUT-Festival statt. BOTTOM ROW, der Veranstalter hat bereits vier Bands für das Event am 16. Dezember in der Karlruher Schwarzwaldhalle bekanntgegeben. Neben dem Headliner ACCEPT sowie dem Co-Headliner GOTTHARD werden ALL FOR METAL und THE DEAD DAISIES die Metalheads kurz vor Weihnachten noch einmal ordentlich zum Tanzen bringen. Weitere Bands werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Mit dem ROCK OUT-Festival gibt es in diesem Jahr eine Neuigkeit! BOTTOM ROW wird gemeinsam mit ALLGÄU CONCERTS ein Zwillings-Festival auf die Beine stellen. Am 15. Dezember werden die beim KNOCK OUT-Festival spielenden Bands die Schwabenhalle in Augburg rocken. Für das Event wurde mit EXTREME bereits die fünfte Band bekanntgegeben. Auch hier wird es noch Zuwachs geben.

Tickets für das KNOCK OUT-Festival erhaltet Ihr bei BOTTOM ROW. Über ALLGÄU CONCERTS könnt Ihr Tickets für das ROCK OUT-Festival bestellen.

