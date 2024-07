KNIFE mit Live-EP

Die Jungs von KNIFE ver÷ffentlichen am 23. August ihre Live-EP "Live Leather Hounds", die in Oberhausen und Regensburg mitgeschnitten wurde.

Anbei die Trackliste:

01. White Witch / Black Death

02. Inside The Electric Church

03. Black Leather Hounds

04. Heaven Into Dust

05. I Am The Priest

06. Metalized Blood

Den ersten Appetizer gibt es mit dem Opener: