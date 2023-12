KK'S PRIEST und die Söhne des Wächters

Vom Album "The Sinner Rides Again", das seit dem 29. September 2023 über Napalm Records erhältlich ist, hat KK'S PRIEST heute mit 'Sons Of The Sentinel' ein weiteres Video veröffentlicht.



Sons Of The Sentinel







https://www.youtube.com/watch?v=yaywBB3nR4w

