ILLUMISHADE ist da!

Zweifellos! Am 16. Februar 2024 erscheint via Napalm Records das neue ILLUMISHADE-Album "Another Side of You". Heute könnt ihr das Video zu 'Here We Are' anschauen.



"Another Side Of You" Trackliste:

01-Enter The Void

02-ELEGY

03-ENEMY

04-In The Darkness

05-Cloudreader

06-Here We Are

07-CYCLONE

08-Fairytale

09-The Horizon Awaits

10-HYMN

11-TWILY

12-Riptide

13-Hummingbird

14-Verliebt, feat. Coen Janssen



Here We Are







