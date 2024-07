KISSIN' DYNAMITE und der Urknall

Die Schwaben von KISSIN' DYNAMITE haben in Form des Titelstücks einen neuen Appetizer ihres kommenden Albums "Back With A Bang" am Start.

Die neue Platte erscheint am kommenden Freitag, den 05.07., über Napalm Records.

Und vielleicht haben wir Mitte August auch eine schöne Podcast-Folge zu diesem Thema für euch, bleibt am Ball!