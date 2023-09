KING OV WYRMS marschiert aus der Dunkelheit

Die nächste, digitale Single aus dem kommenden Album "The Womb Ov Borealis" der Black/Death-Band KING OV WYRMS aus den USA heißt 'The March From Darkness'. Der Langspieler soll am 23. Oktober auf den Markt kommen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: king ov wyrms the womb ov borealis the march from darkness