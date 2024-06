KING DUDE geht wieder auf Tour

Der amerikanische Dark-Folk-Musiker KING DUDE hat sich wieder aufgerafft und wird im September nach Europa kommen. Seine "THE LIGHT OF THE WORLD TOUR" führt ihn für drei Konzerte nach Deutschland.



Dies sind die Termine:

04.09.2024 Dresden-Chemiefabrik

08.09.2024 Berlin-Lido

09.09.2024 Hannover-Lux

Quelle: facebook.com/kingdudemusic Redakteur: Swen Reuter Tags: king dude dark folk the light of the world tour tour 2024