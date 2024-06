In zehn Tagen am 28.6. veröffentlicht die kanadische Heavy Metal-Legende ANVIL ihr sage und schreibe zwanzigstes (!) Studioalbum namens "One And Only" via AFM Records.

Den dritten Vorab-Track könnt ihr euch hier vor den Latz knallen lassen:

World Of Fools

https://www.youtube.com/watch?v=wnLFniCLH-U