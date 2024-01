KELEVRA: Video ist online

Der in der letzten Woche angekündigte Videoclip von 'The Distance' der kanadischen Prog-Metal-Formation KELEVRA wurde heute online gestellt. Das Lied ist eine digitale Vorabauskopplung vom Album "Oneiric", das am 8. März herauskommen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: kelevra oneiric the distance