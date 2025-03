KEEP OF KALESSIN kündigt neues Album an

Die Black-Metaller, aus Norwegen, KEEP OF KALESSIN haben nicht nur ihr Label gewechselt, sondern kündigen auch ein neues Album an.

Nach dem die Truppe aus Trondheim nun bei Season of Mist unterzeichnet hat, stehen auch aktuell Studioaufnahmen auf dem Programm.

So die Band bei Facebook:

"Wir sind im Studiomodus und spielen derzeit nicht viele Shows. Das neue Album kommt später in diesem Jahr auf Season of Mist!"

Damit es nicht vollends still um die Band wird, ist bei Youtube ein neues Video von 'Crown Of The Kings' online.

Crown Of The Kings @ Cosmic Void 2023

https://www.youtube.com/watch?v=DGw6fc921Uw