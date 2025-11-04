KEEP IT TRUE LEGIONS - Premiere mit sagenhaftem Lineup

Nach dem KEEP IT TRUE RISING ist vor dem KEEP IT TRUE LEGIONS! Leider fand vor wenigen Wochen das letzte Festival in der Posthalle Würzburg statt. Diese wird voraussichtlich Anfang 2026 abgerissen, da der Mietvertrag des Veranstaltungsortes im Dezember 2025 ausläuft Doch Macher und Malocher Oliver Weinsheimer sorgt für eine gute Alternative. Am 8. und 9. August 2026 findet in der Eventhalle zu Geiselwind das KEEP IT TRUE LEGIONS statt. Oli wäre nicht Oli, würde er die Veranstaltung nicht mit einem namhaften Lineup ausstatten.

Bisher wurden unter anderem folgende Bands bestätigt: SAVATAGE; AMORED SAINT; METAL CHURCH; TAILGUNNER; FRONT ROW WARRIOR; CRIMSON GLORY; PENTAGRAM; RIOT CITY. Details findet Ihr auf dem Flyer sowie auf Facebook.

Tickets für das 2-tägige Festival bekommt Ihr auf der Webseite des Veranstalters.