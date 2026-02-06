KARMIAN: Neues Video
06.02.2026 | 22:40
Heute ging der Videoclip zur neuen, digitalen Single 'Libido Et Mors' der Todesblei-Truppe KARMIAN aus Italien online. Das Stück ist ein Vorbote des für den 20. März angekündigten Albums "Horror Vacui".
https://www.youtube.com/watch?v=qe4bccF7cx4
