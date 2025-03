JIM GHEDI: Neues Album ohne Grenze und Genre

Der Musiker aus Sheffield hat am 21.02.2025 sein neues Album "Wasteland" veröffentlicht. Es hier in Schubladen zu verpacken, ist vergeblich. Daher der Hinweis auf dieses Lied, das mit seiner Lust auf laute Saiteninstrumente aufwartet.

Wenn es gesagt sein will, dann kann man es im weitesten Sinne als Folk Doom bezeichnen, der sich so auch in alten Stücken von WOVEN HAND wiederfindet.