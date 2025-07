JADE und TOTENGOTT zusammen auf Tour

Die deutsche Atmospheric Death Metal-Band JADE und die spanischen Deather TOTENGOTT werden uns im September im Rahmen der "A Veil Of Dreams"-Tour im gemeinsamen Höllenverbund das Fürchten lehren.

Die Termine für die unheiligen Messen findet ihr hier:

12.09 FR - LYON - Over Eighteen Motors by Splintering Booking Agency / Adipocere

13.09 FR - STRASBOURG - Le Local by Hard Attack

14.09 NL - LEEUWARDEN - Mukkes w/ Mourn by Black Horizons Underground Productions

15.09 GER - MÜLHEIM AN DER RUHR - AZ Mülheim

16.09 GER - BREMEN - TBA**

17.09 GER - HAMBURG - Bambi galore**

18.09 GER - WOLFSBURG - s.v. Jugendhaus Ost** by Lycanthropic Chants

19.09 GER - WEIMAR - Party.San Herbstoffensive VI* by Party.San Metal Open Air

20.09 GER - DRESDEN - HD - Die Rock& Metalbar

MORE DATES TBA

*only Jade

** plus the exclusive appearance of Hallucinate