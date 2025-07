CURSE OF CAIN und Tik Tok

Am 26. September 2025 erscheint über ROAR das zweite Studioalbum "Achtung!" des schwedischen Metal Kollektivs CURSE OF CAIN.



Nach ersten Single-Auskopplungen, 'Feel the Pain', 'Candy Cain Murder', 'Starry Eyes', sowie dem Album Titeltrack, gibt es mit 'Tik Tok (Darkness)' die neuesten Single.



CURSE OF CAIN zum Album:

"Wir sind diejenigen, die auf dem schmalen Grat zwischen Licht und Schatten, Chaos und Ordnung wandeln. Mit "Achtung!" bieten wir einen Einblick in unsere Kämpfe und Triumphe. Dieses Album ist nicht nur unsere Geschichte, es ist eure. Gemeinsam trotzen wir der Dunkelheit."



"Achtung!" Trackliste:



01 - Mirror Mirror

02 - Feel The Pain

03 - Starry Eyes

04 - OneZero

05 - Candy Cain Murder

06 - All Your Zombies

07 - Blood Shanty (No Hope)

08 - Empty Hands

09 - Achtung

10 - Tik Tok (Darkness)



