Im Dezember gibt es

Zufällig bin ich heute an einem Plakat vorbeigefahren, auf dem ein Eintages-Festival angekündigt wurde, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Ich bin aber sicher, die Veranstalter können ein bisschen Aufmerksamkeit gebrauchen und da mit BRAINSTORM und END OF GREEN auch noch zwei durchaus namhafte Headliner am Start sind, hoffe ich auf zahlreiches Erscheinen zur Unterstützung des Untergrunds. "Metal Im Hangar" findet am 2. Dezember 2023 im Fliegerhorst 2 im süddeutschen Crailsheim statt. Diese Bands sind bisher bestätigt: BRAINSTORM, END OF GREEN, NECROTTED, PROPHECY 23, SKELETON PIT, weitere Bands werden noch folgen.

Die Karten kosten nur 39,90 Euro uns können direkt beim Veranstalter Sounds Of Hall bestellt werden.