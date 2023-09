AGORA aus Mexiko schickt

Ende Oktober 2023 erscheint über Crusader Records / Golden Robot das "Empire" betitelte aktuelle Album einer Band namens AGORA aus Mexiko, die sich einer geschmackvollen Melange aus Progressive, Melodic und Power Metal verschrieben hat. "Empire" ist die englischsprachige Version des bereits 2020 als "Imperio" in Mexiko veröffentlichten fünften Albums dieser Truppe seit dem Debüt "Segundo Pasado" (2001) Es wurde in Eigenregie und digitaler Form bereits Anfang Juni unters Volk gebracht. Mit Golden Robot Entertainment bekommt AGORA jetzt (hoffentlich) die dringend nötige und hoch verdiente Unterstützung in Sache Vertrieb und Promotion. Ich habe AGORA auf meinen Streifzügen durchs Internet entdeckt und möchte Genre-Aficionados die an frühe DREAM THEATER, ANGRA und spanischen Power Metal àla WARCRY und DREAMAKER erinnernde Musik des Quintetts zum Antesten ans Herz legen. Als Appetizer mag das Video zum mitreißenden Titeltrack dienen!

AGORA on Youtube

AGORA on Facebook