I AM YOUR GOD zum dritten

Aus Finnland kommt mit "△" neuer Melodic Death Metal von I AM YOUR GOD. Das Fünfergespann hat, via Out of Line Music, seine neue Scheibe veröffentlicht. Das Album ist auch schon bei Spotify online.

"△" Trackliste:





01-Δ

02-Haunting Hell

03-I.A.Y.G.

04-Death Row

05-Part Of The Ocean

06-'Til Death Do Us Part

07-Pyre Of Fears

08-The Chateau

09-Kingdom Cold

10-Terminus