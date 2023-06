IN EXTREMO startet die

Diesen Freitag (09.06.23) startet die Mittelalter-Rock-Band IN EXTREMO ihre "Carpe Noctem-Burgentour". Bis in den September hinein sind die Spielmänner quer in der Republik unterwegs und werden dabei von Bands wie AD INFINITUM, OSAKA RISING, DRITTE WAHL, und noch viele mehr unterstützt. Fans dürfen sich auf eine spezielle Setlist und ein tolles Ambiente freuen.

Hier die Tourdates:

09.06.23- Koblenz - Festung Ehrenbreitstein, Special Guests: AD INFINITUM

23.06.23- Neubrandenburg- Open Air am Tollensesee, Special Guests: OSAKA RISING

30.06.23- Jüterbog- Festwiese am Schlossplatz, Special Guests: DRITTE WAHL, MANNTRA

01.07.23- Königstein- Festung Königstein, Special Guests: MANNTRA

29.07.23- Satzvey- Burg Satzvey, Special Guests: THE O’REILLYS AND THE PADDYHATS und RAUHBEIN

11.08.23- Hanau- Amphitheater, Special Guests: RAUHBEIN

18.08.23- Hamburg- Stadtpark Open Air, Special Guests: TAG MY HEART

19.08.23- Illingen- Burg Illingen, Special Guests: RAUHBEIN

25.08.23- Weissenfels- Marktplatz, Special Guests: DRITTE WAHL

26.08.23- Creuzburg- Burg Creuzburg, Special Guests: RAUHBEIN

01.09.23- Klaffenbach- Wasserschloss, Special Guests: OSAKA RISING

02.09.23- Magdeburg- Festung Mark, Special Guests: OSAKA RISING