INFERNALIZER: dritte Single-Auskopplung

Am 27. Oktober 2023 veröffentlicht INFERNALIZER via Rockshots Records ihr Zweitwerk ""After Dark". Mit 'Falling In Slow Motion' gibt es nun einen weiteren Appetithappen.



