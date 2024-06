IMPERIA auf dem Weg ins dunkle Paradies

Die Symphonic-Metalband IMPERIA startet am 26. Juli mit dem neuen Album "Dark Paradise" durch. Es ist übrigens das siebte Werk in der zwanzigjährigen Bandgeschichte. Vorab gibt es jetzt bereits das Video zum Opener 'Better Place' zu sehen.

Tracklist:

1. Better Place

2. Reach My Tears

3. The Family Chain

4. The Tree Of Life

5. Reflection

6. Soldiers Of Hell

7. Void Of Emptiness

8. Hope Of Joy

9. Lost Souls

10. The Demons' Fireplace



IMPERIA ist:

Helena Iren Michaelsen - Vocals

Jan "Örkki" Yrlund - Gitarre

Gerry Verstreken - Bass

Merijn Mol - Drums