ASENBLUT ist entfesselt!

Am 02. August 2024 erscheint via Massacre Records mit "Entfesselt" das neue Album von ASENBLUT. Nach einer ersten Video- und Single-Auskopplung zu "Unbesiegbar", hat die Band heute ein Musikvideo zu ihrem Album-Titeltrack veröffentlicht!



Über den Song sagt uns Tetzel:

"Die Giftigkeit einiger Menschen im Leben, die versuchen, uns zurückzuhalten und uns kleiner zu machen, als wir sind, muss bekämpft werden - sprenge die Ketten, lebe frei und nimm dir, was dir zusteht. Keine Kompromisse, keine Kapitulation. Erhebe deine Stimme, schlage dir auf die Brust und behalte den Kopf oben - jeden Tag heißt es: Du gegen dich selbst!"



Entfesselt







https://www.youtube.com/watch?v=wg6I9NzqXR0

