IMMORTAL GUARDIAN: neues Album kommt bald!

Die amerikanische Band IMMORTAL GUARDIAN hat für sein neues, insgesamt drittes Album nun ein Label für Europa gefunden - und zwar kein geringers als Massacre Records, wo "Unite And Conquer" am 01.12.2023 veröffentlicht wird.

Band-Mastermind Gabriel Guardian beschreibt den Stil der Band selbst als Super Metal- gemeit ist eine Erforschung des Metalspektrums, bei der Elemente aus Progressive, Power, Tech-Death und symphonischem Shred nahtlos ineinander übergehen.

Im Video zur ersten Single 'Rise Of The Phoenix' kann man sich anhören, was er damit meint!