IGORRR tourt durch Europa

Die französische Avantgarde-Metal-Truppe IGORRR begibt sich im Sommer mit ihrem letzten Album "Spirituality And Distortion" voraussichtlich letztmalig auf Tour. An dieser wird auch Rémi Serafino als neuer Drummer teilnehmen und Sylvain Bouvier ersetzen, welcher sich mehr neuen Projekten und seiner Familie widmen möchte. Tickets für die Tour kann man über die Webseite der Band erwerben. In Deutschland wird es nur einen Termin in Leipzig am 09.06.2024 im Conne Island geben. Auch auf der Webseite des Veranstaltungsortes sind Tickets erhältlich. Der gesamte Tourplan lautet wie folgt:

05.06.2024 La Cordonnerie, Romans-sur-Isère, Frankreich

06.06.2024 Les Francofolies, Esch-sur-Alzette, Luxemburg

08.06.2024 Sweden Rock Festival, Havsbad, Sölvesborg, Schweden

09.06.2024 Conne Island, Leipzig, Deutschland

11.06.2024 Carroponte, Mailand, Italien

13.06.2024 Kino Siska, Ljubljana, Slowenien

14.06.2024 Nova Rock Festival, Pannonia Fields II, Nickelsdorf, Österreich

16.06.2024 Hype Park, Krakau, Polen

18.06.2024 Dynamo, Zürich, Schweiz

19.06.2024 6MIC, Aix-en-Provence, Frankreich

20.06.2024 Atabal, Biarritz, Frankreich

21.06.2024 Rock Imperium Festival, Parque el Batel, Cartagena, Spanien

23.06.2024 Graspop Metal Meeting, Festivalpark Stenehei, Dessel, Belgien

26.06.2024 Tons Of Rock, Ekebergsletta, Oslo, Norwegen

05.07.2024 Plane R Fest, Colombier-Saugnieu, Frankreich

12.07.2024 Rockmaraton, Szalk Island, Dunaújváros, Ungarn

09.08.2024 Bloodstock Open Air, Walton On Trent, Derbyshire, Großbritannien

16.08.2024 Motocultor Festival, Site de Kerampuilh, Carhaix, Frankreich

18.08.2024 Dynamo Metal Fest, IJssportcentrum, Eindhoven, Niederlande

